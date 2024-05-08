Голова НБУ назвав ціну скасування валютних обмежень

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю в ефірі телемарафону .

"Рішення дійсно матиме відповідну ціну. Ми розраховуємо, що це буде на рівні близько 5,5 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, НБУ не очікує, що це рішення певним чином або негативно вплине на макрофінансову стабільність, навпаки в середньостроковій перспективі воно відкриє додаткові можливості для протоку інвестиційного капіталу.

Пишний повідомив, що НБУ йшов до цього пакету валютних пом'якшень майже рік. Зараз відкрилося вікно можливостей через те, що були вирішені питання міжнародною допомогою, інфляція значно знизилася, а резерви на максимумі і забезпечують курсову стійкість.

У НБУ сподіваються, що бізнес, який наполягав на можливості валютної лібералізації скористається цим не для того, щоб вивести відповідні кошти, а для того, щоб створити додаткові можливості для того, щоб створити можливість залучити в Україну приватний капітал.

"Нам необхідно, щоби бізнес скористався цією можливістю максимально відповідально. Експортна виручка повинна надходити в Україну. Вона не повинна залишатися за кордоном, а відтак з нашого боку будуть посилені ще більше вимоги щодо валютного контролю і контролю за поверненням експортної виручки. Будь-який непродуктивний відтік капіталу з боку Національного банку буде одразу предметом доволі жорсткої реакції" - сказав він.

Пакет лібералізації

Як повідомив Пишний, ключова мета цих пом'якшень - дати додаткові можливості для відновлення і стимулювання.

"Ми розраховуємо на те що це дозволить залучити додатковий приватний капітал в українську економіку інвестиційний капітал, адже ми даємо можливість провести репатріацію нових дивідендів. Дивіденди які будуть створені у 2024 році за результатами 2024 року можуть виводитися із України", - сказав він.

Така сама ситуація з обслуговуванням старих боргів - дає можливість, обслуговувати старі зобов'язання.

"Так, це лімітована можливість вона передбачає не погашення усього боргу, а часткове погашення боргу, але це відкриває величезне вікно можливостей для того, щоб провести дуже ефективні, побудовані на взаємному розумінні ситуації, переговори з кредиторами українських підприємств для проведення реструктуризації зовнішньої заборгованості", - сказав голова НБУ.

За його словами НБУ також фактично знімає будь-які обмеження на проведення розрахунків за імпорт послуг.