Долар знову дорожчає: обмінні пункти виставили новий курс валют

Станом на ранок 3 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,55 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн., євро по 41,00 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 3 серпня становить 40,145 грн. за євро (+0,0110 грн).

Прогноз на серпень

Як зазначив економіст Борис Кушнірук у коментарі РБК-Україна, найближчим часом курс долара навряд чи суттєво зміниться.

З його словами, ситуація на валютному ринку майже повністю контролюється інтервенціями Національного банку.

Кушнірук вважає, що зростання курсу долара минулого тижня на 50 копійок на готівковому ринку не варте уваги. Він не бачить підстав для зміни тренду на даний момент.

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижується з початку року. За цей час долар втратив близько 3 гривень - з 40,50 до 37,50 гривень.