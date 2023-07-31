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Чи може змінитися курс долара в найближчі місяці: прогноз економіста

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Україна, Понеділок 31 липня 2023 14:58
Чи може змінитися курс долара в найближчі місяці: прогноз економіста Фото: курс долара залишиться стабільним протягом наступних місяців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку Україні майже повністю контролюється інтервенціями Національного банку. Найближчим часом курс долара навряд чи суттєво зміниться.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст Борис Кушнірук.

"Ринкового курсу немає, і я сподіваюся, не буде до завершення війни. Якщо фактично більшість валютної пропозиції закриває Національний банк, то фактично ніякого ринкового курсу бути не може апріорі під час війни. І я думаю, що навіть певний час після завершення війни, якогось ринкового курсу бути не може", - сказав він.

Відповідаючи на питання про сезонність на валютному ринку, коли до війни курс долара завжди зростав восени, Кушнірук зазначив: "Та ну яка сезонність, якщо сезонна у нас експортна виручка від продажу аграрної продукції, а зараз не можемо експортувати по суті".

Економіст вважає, що НБУ міг би поступово девальвувати гривню у відповідності до інфляції, щоб не створювати викривлення ситуація і потім не проводити разову девальвацію. Однак зараз НБУ цього не робить.

Натомість НБУ накопичив значні золотовалютні резерви, за рахунок яких може покривати дефіцит валюти, який є на ринку, своїми інтервенціями. Крім того, НБУ дозволив банкам переводити частину безготівкової валюти в готівку.

"У банків є достатня ліквідність для того, щоб закривати готівкові кошти", - сказав він.

Кушнірук зазначив, що зростання курсу долара минулого тижня на 50 копійок на готівковому ринку не варто уваги.

"Я не бачу підстав для зміни тренду на даний момент. Ну і це не такі зміни, про які можна було говорити", - додав він.

Економіст наголосив, що ситуація на валютному ринку змінюватися не буде. "Поки що не бачу підстав та умов, коли все залежить від Нацбанку, а це вимушена ситуація", - сказав Кушнірук.

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижується з початку року. За цей час долар втратив близько 3 гривень - з 40,50 до 37,50 гривень.

Водночас на минулому тижні курс зріс на 50 копійок. З понеділка курс знову пішов вниз.

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