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Доллар снова дорожает: обменные пункты выставили новый курс валют

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова пошел вверх. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,55 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 41,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 3 августа составляет 40,145 гривен за евро (+0,0110 гривен).

Прогноз на август

Как отметил экономист Борис Кушнирук в комментарии РБК-Украина, в ближайшее время курс доллара вряд ли существенно изменится.

По его словам, ситуация на валютном рынке почти полностью контролируется интервенциями Национального банка.

Кушнирук считает, что рост курса доллара на прошлой неделе на 50 копеек на наличном рынке не стоит внимания. Он не видит оснований для смены тренда на данный момент.

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижается с начала года. За это время доллар потерял около 3 гривен - с 40,50 до 37,50 гривен.

 

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