ua en ru
Чт, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар знову дорожчає: обмінні пункти виставили новий курс валют

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 серпня 2023 11:05
Долар знову дорожчає: обмінні пункти виставили новий курс валют Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знову пішов угору. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,55 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн., євро по 41,00 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 3 серпня становить 40,145 грн. за євро (+0,0110 грн).

Долар знову дорожчає: обмінні пункти виставили новий курс валют

Прогноз на серпень

Як зазначив економіст Борис Кушнірук у коментарі РБК-Україна, найближчим часом курс долара навряд чи суттєво зміниться.

З його словами, ситуація на валютному ринку майже повністю контролюється інтервенціями Національного банку.

Кушнірук вважає, що зростання курсу долара минулого тижня на 50 копійок на готівковому ринку не варте уваги. Він не бачить підстав для зміни тренду на даний момент.

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижується з початку року. За цей час долар втратив близько 3 гривень - з 40,50 до 37,50 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
NEWS
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи