Долар знову дорожчає: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 27 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,70 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 42,15 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,20 гривні, євро по 41,45 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,44 - 38,46 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль після максимумів минулого тижня.
Офіційний курс на 27 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3361 грн за 1 долар (-0,0166 грн). Курс євро становитиме 41,5985 гривень за 1 євро (+0,0357 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, останні дні лютого та перші дні весни не стануть надто сенсаційними на валютному ринку: ситуація розвиватиметься досить динамічно, але без шкоди трендам.
За його словами, курсові коливання 26 лютого - 3 березня можуть відбуватися як у бік зростання курсів, так і у бік їхнього зменшення. Вони не будуть надто помітними: 0,2-0,3 гривень на міжбанку та 0,3-0,5 гривень на готівковому ринку.