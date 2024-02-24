Що буде з курсом долара: прогноз банкіра на наступний тиждень

Останні дні лютого та перші дні весни не стануть надто сенсаційними на валютному ринку: ситуація розвиватиметься досить динамічно, але без шкоди для трендів на поступову лібералізацію ринку з боку Національного банку.

"Звісно заголовки новин можуть бути різними, але парадигма ринку не зміниться: на фоні щоденних курсових змін, все ж вони не будуть аж надто помітними, вони скоріше за все будуть "косметичними": 0,2-0,3 гривень на міжбанку та 0,3-0,5 гривень на готівковому ринку", - сказав банкір.

За його словами, як і тижнем раніше, курсові коливання 26 лютого - 3 березня можуть відбуватися як в бік зростання курсів, так і в бік їхнього зменшення, однак у межах умовних коридорів: 38,5-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38,8-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку (іншими словами, курсові межі допустимих коливань залишаться майже без змін).

Що впливає на ринок

Серед головних чинників, що здатні позначитися на ринку наступного тижня, Лєсовий назвав міжнародну фіндопомогу, терміни та обсяги траншів та подолання експортних перепон на західних кордонах, від чого залежать обсяги валютного виторгу.

Також очікується, що до певної міри спаде напруга, викликана з одного боку строкатими і суперечливими судженнями про внутрішні українські питання (наприклад, про зміну керівництва ЗСУ, мобілізаційні заходи тощо), а з іншого - розв’язанням питання фіндопомоги від США. На думку банкіра, саме ці два фактори потужно тисли на ринок, час від часу підштовхуючи попит вгору, який регуляторові довелося оперативно долати, збільшуючи обсяги валютних інтервенцій.

"Таким чином, зміна пір року навряд чи істотно позначиться на валютному ринку: надалі діятиме режим "керованої гнучкості", що дасть змогу регулятору запобігти будь-яким кризовим явищам та тримати баланс між попитом і пропозицією. Отже, стратегічних курсових змін годі чекати: ринок буде досить збалансованим та до міри прогнозованим", - вважає Лєсовой.