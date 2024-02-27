Доллар снова дорожает: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 27 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,70 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,15 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,20 гривен, евро по 41,45 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,44 - 38,46 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд после максимумов на прошлой неделе.
Официальный курс на 27 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,3361 гривен за 1 доллар (-0,0166 грн). Курс евро составит 41,5985 гривен за 1 евро (+0,0357 грн).
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, последние дни февраля и первые дни весны не станут слишком сенсационными на валютном рынке: ситуация будет развиваться достаточно динамично, но без ущерба трендам.
По его словам, курсовые колебания 26 февраля - 3 марта могут происходить как в сторону роста курсов, так и в сторону их уменьшения. Они не будут слишком заметными: 0,2-0,3 гривен на межбанке и 0,3-0,5 гривен на наличном рынке.