Долар знову дорожчає, а євро падає: курс на 24 квітня та що штовхає валюту

Нацбанк підвищив офіційний курс долара на 24 квітня до 43,94 грн, що на 6 копійок більше, ніж днем раніше (43,88 грн).

Євро, навпаки, подешевшало. Офіційний курс встановлено на рівні 51,38 грн, що на 11 копійок нижче за курс 23 квітня (51,49 грн).

Таким чином, долар перейшов до помірного зростання, тоді як європейська валюта продовжила корекцію.

Чому росте валюта, попри відсутність ажіотажу

Як пояснив у коментарі РБК-Україна Тарас Козак, нинішні рухи курсу не варто пояснювати лише дефіцитом валюти чи панічним попитом. Значною мірою це результат політики НБУ, яку регулятор сам називає “керованою гнучкістю” та “конструктивною невизначеністю”.

Керована гнучкість. Йдеться про модель, коли курс не фіксується жорстко, але й не відпускається у вільне плавання. Нацбанк допускає контрольовані коливання, втручаючись за потреби.

Конструктивна невизначеність. За словами експерта, це стратегія, за якої ринок не має чітких орієнтирів щодо подальших кроків регулятора, що частково формує курсові очікування.

Фактор допомоги ЄС. Одним із чинників тиску на гривню ринок вважає невизначеність щодо кредитної підтримки ЄС на 90 млрд євро. Якщо зовнішнє фінансування затримуватиметься, це може посилювати девальваційні очікування.

Чому дорожчає євро. Зростання євро в Україні пояснюється не лише внутрішнім курсом гривні, а й динамікою пари євро/долар на світових ринках. Коли євро зміцнюється до долара глобально, це автоматично впливає і на український курс.

При цьому, наголошує експерт, на міжбанку зараз немає рекордного попиту на валюту, тому мова радше про контрольований рух курсу, ніж про кризовий сценарій.

На 24 квітня НБУ підвищив курс долара, але знизив курс євро. Поточні коливання залишаються помірними й, за оцінками експертів, відбуваються в межах політики керованої гнучкості.