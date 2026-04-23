Доллар снова дорожает, а евро падает: курс на 24 апреля и что толкает валюту

Нацбанк повысил официальный курс доллара на 24 апреля до 43,94 грн, что на 6 копеек больше, чем днем ранее (43,88 грн).

Евро, наоборот, подешевело. Официальный курс установлен на уровне 51,38 грн, что на 11 копеек ниже курса 23 апреля (51,49 грн).

Таким образом, доллар перешел к умеренному росту, тогда как европейская валюта продолжила коррекцию.

Фото: курс валют на 24 апреля (инфографика РБК-Украина)

Почему растет валюта, несмотря на отсутствие ажиотажа

Как пояснил в комментарии РБК-Украина Тарас Козак, нынешние движения курса не стоит объяснять только дефицитом валюты или паническим спросом. В значительной степени это результат политики НБУ, которую регулятор сам называет "управляемой гибкостью" и "конструктивной неопределенностью".

Управляемая гибкость. Речь идет о модели, когда курс не фиксируется жестко, но и не отпускается в свободное плавание. Нацбанк допускает контролируемые колебания, вмешиваясь при необходимости.

Конструктивная неопределенность. По словам эксперта, это стратегия, при которой рынок не имеет четких ориентиров относительно дальнейших шагов регулятора, что частично формирует курсовые ожидания.

Фактор помощи ЕС. Одним из факторов давления на гривну рынок считает неопределенность относительно кредитной поддержки ЕС на 90 млрд евро. Если внешнее финансирование будет задерживаться, это может усиливать девальвационные ожидания.

Почему дорожает евро. Рост евро в Украине объясняется не только внутренним курсом гривны, но и динамикой пары евро/доллар на мировых рынках. Когда евро укрепляется к доллару глобально, это автоматически влияет и на украинский курс.

При этом, отмечает эксперт, на межбанке сейчас нет рекордного спроса на валюту, поэтому речь скорее о контролируемом движении курса, чем о кризисном сценарии.

На 24 апреля НБУ повысил курс доллара, но снизил курс евро. Текущие колебания остаются умеренными и, по оценкам экспертов, происходят в рамках политики управляемой гибкости.