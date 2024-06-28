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Долар йде вниз: новий курс в обмінниках

Україна, П'ятниця 28 червня 2024 10:05
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Долар йде вниз: новий курс в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись наприкінці червня. Загалом за місяць курс впав на 25 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 28 червня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 40,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок 43,95 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,30 гривні, євро по 43,25 гривні.

Таким чином, порівняно з кінцем травня курс долара впав на 25 копійок, курс євро – на 75 копійок.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,46-40,50 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 28 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5374 грн за 1 долар (+0,0236 грн). Курс євро становитиме 43,3547 гривень за 1 євро (-0,0414 грн).

Курс долара у червні

У червні НБУ зробив паузу у девальвації гривні. Офіційний курс долара зріс лише на 3 копійки (курс становив 40,50 грн/долар на 31 травня). До цього він зріс на 1,1% за квітень та на 2,1% за травень. Усього з початку року долар подорожчав на 6,6%.

Аналітики прогнозують поступове зростання курсу долара. У грудні 2024 року очікується курс 42 грн/долар.

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