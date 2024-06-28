Доллар идет вниз: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться в конце июня. Всего за месяц курс упал на 25 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 июня средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 40,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек 43,95 гривен. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,30 гривен, евро по 43,25 гривен.

Таким образом, по сравнению с концом мая курс доллара упал на 25 копеек, курс евро - на 75 копеек.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,46-40,50 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 28 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5374 гривен за 1 доллар (+0,0236 грн). Курс евро составит 43,3547 гривен за 1 евро (-0,0414 грн).

Курс доллара в июне

В июне НБУ сделал паузу в девальвации гривны. Официальный курс доллара вырос всего на 3 копейки (курс составлял 40,50 грн/доллар на 31 мая). До этого он вырос на 1,1% за апрель и на 2,1% за май. Всего с начала года доллар подрожал на 6,6%.

Аналитики прогнозируют постепенный рост курса доллара. В декабре 2024 года ожидается курс 42 грн/доллар.