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Аналітики прогнозують подорожчання долара: яким буде курс наприкінці 2024 року

Україна, Вівторок 25 червня 2024 14:56
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Аналітики прогнозують подорожчання долара: яким буде курс наприкінці 2024 року Фото: Курс долара зросте до 42 гривень наприкінці 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс долара у 2024 році становитиме 40,5 гривень. Наприкінці року долар подорожчає до 42 гривень.

Про це сказала заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію Центру економічної стратегії.

За її словами, спостерігається одностайність в прогнозах - "близько 40 гривень за долар очікується в середньому за рік і трошки вище 40 грн за долар наприкінці року".

Аналітики прогнозують подорожчання долара: яким буде курс наприкінці 2024 року

https://ces.org.ua/

"Тобто послаблення буде таке дуже-дуже помірне. Це послаблення буде відбуватися на фоні суттєвого погіршення прогнозів по поточному рахунку", - сказала Репко під час презентації "Макропрогноз 2024-25" від шести українських та зарубіжних аналітичних центрів.

Вона зазначила, ЩО зростання невизначеності За останні півроку пов'язано в основному із зовнішньою торгівлею і з поточним рахунком, при цьому прогнози по резервах також сильно змінилися.

"Аналітики думають, що Національний банк не буде змушений продавати дуже багато доларів з резервів і міжнародних надходжень. А при цьому вистачить на те, щоб утримувати їх на досить високому такому безпечному рівні", - повідомила Репко.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2024 рік визначений середній курс на рівні 40,7 грн/долар. Крім того, очікується що у грудні 2024 року курс зросте до 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом наступних 12 місяців.

Станом на 26 червня офіційний курс становить 40,55 грн/долар.

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