Долар трохи подорожчав, але за місяць курс майже не змінився

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Однак протягом місяця курс майже не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 28 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5374 грн за 1 долар (+0,0236 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,3547 гривень за 1 євро (-0,0414 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 40,49-40,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 40,85 гривні.

Ситуація на ринку

Таким чином, за червень курс майже не змінився (курс становив 40,50 грн/долар на 31 травня). До цього він зріс на 1,1% за квітень та на 2,1% за травень. Усього з початку року долар подорожчав на 6,6%.

На початку червня курс оновив історичний максимум – 40,53 грн/долар. Потім курс знижувався та впав до 40,12 грн/долар. Однак 14 червня курс знову оновив максимум – 40,69 грн/долар. Потім долар вагався у вузькому діапазоні.

Аналітики впевнені у неминучості зростання курсу долара. Однак це відбуватиметься поступово. У грудні 2024 року очікується курс 42 грн/долар.