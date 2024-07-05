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Долар йде вниз: новий курс в обмінних пунктах

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знижується після падіння на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 5 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 40,90 гривень, курс євро не змінився - 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 грн, євро по 43,55 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,53-40,56 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Офіційний курс на 5 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5458 грн за 1 долар (-0,2141 грн). Курс євро становитиме 43,7814 гривень за 1 євро (-0,0681 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, ситуація на валютному ринку в червні залишалася контрольованою, а гривня девальвувала трохи.

За даними центробанку, основними чинниками посилення попиту були:

збереження високої інтенсивності видатків бюджету,

  • активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищенням акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей,
  • здійснення бізнесом операцій, дозволених у рамках травневої лібералізації.
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