Доллар идет вниз: свежий курс в обменных пунктах

По состоянию на утро 5 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 40,90 гривен, курс евро не изменился - 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,40 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,53-40,56 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Официальный курс на 5 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,5458 гривен за 1 доллар (-0,2141 грн). Курс евро составит 43,7814 гривен за 1 евро (-0,0681 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, ситуация на валютном рынке в июне оставалась контролируемой, а гривна незначительно девальвировала.

По данным центробанка, основными факторами усиления спроса были:

сохранение высокой интенсивности расходов бюджета,