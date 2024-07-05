НБУ назвав причини високого попиту на валюту та зростання курсу долара

Ситуація на валютному ринку в червні залишалася контрольованою. В умовах дотримання НБУ принципів керованої гнучкості обмінний курс гривні рухався під впливом ринкових чинників як у бік послаблення, так і зміцнення, незначно девальвувавши в середньому за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2024 року).

Різниця між готівковим та офіційним курсами перебувала в прийнятних межах і не перевищувала 1,3%, зазначили в НБУ.

За даними центробанку, основними чинниками посилення попиту на іноземну валюту в цей період були:

збереження високої інтенсивності видатків бюджету

активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищення акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей

здійснення бізнесом операцій, дозволених у межах травневої лібералізації.

"З огляду на збереження структурного дефіциту іноземної валюти інтервенції НБУ і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку - у червні чистий продаж іноземної валюти становив 3,0 млрд доларів", - йдеться в огляді.