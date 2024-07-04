НБУ різко знизив курс долара після історичного максимуму

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 5 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5458 грн за 1 долар (-0,2141 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,7814 гривень за 1 євро (-0,0681 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 18 копійок до 40,53-40,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 4 копійки до 40,90 гривень.

Прогноз курсу

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки прогнозує зростання курсу долара наступного року на 10% до 45,0 грн/долар. Проте, за прогнозом уряду, у наступні роки девальвація зупиниться.