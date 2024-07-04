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НБУ різко знизив курс долара після історичного максимуму

Україна, Четвер 04 липня 2024 15:48
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НБУ різко знизив курс долара після історичного максимуму Фото: курс долара впав на 21 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5458 грн за 1 долар (-0,2141 грн).

НБУ різко знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,7814 гривень за 1 євро (-0,0681 грн).

НБУ різко знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 18 копійок до 40,53-40,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ різко знизив курс долара після історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 4 копійки до 40,90 гривень.

Прогноз курсу

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки прогнозує зростання курсу долара наступного року на 10% до 45,0 грн/долар. Проте, за прогнозом уряду, у наступні роки девальвація зупиниться.

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