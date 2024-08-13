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Долар йде вгору: обмінники виставили нові курси валют

Україна, Вівторок 13 серпня 2024 10:01
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Долар йде вгору: обмінники виставили нові курси валют Фото: курс долара виріс на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зріс слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 коп. до 41,55 грн, курс євро зріс на 15 коп. до 45,40 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривні, євро по 44,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 13 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,283 грн за 1 долар (+0,1640 грн). Курс євро становитиме 45,1058 гривень за 1 євро (+0,2203 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня не очікується значних змін курсу.

За його прогнозом, курсові коливання навряд чи перетинатимуть кордони нового серпневого коридору 40,7-41,7 грн/долар.

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