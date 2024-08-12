НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,283 грн за 1 долар (+0,1640 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,1058 гривень за 1 євро (+0,2203 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 41,31-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,35 гривні.

Коментар НБУ

Керівництво НБУ на зустрічі з керівниками 30 найбільших банків в Україні заявило, що НБУ захищатиме курсову динаміку від різких рухів і одночасно забезпечуватиме коливання обмінного курсу в обидві сторони залежно від зміни ринкових умов.

При цьому, за даними центробанку, різке зростання курсу долара в середині липня було спричинене як активними бюджетними видатками та заходами валютної лібералізації, так і тимчасовим зменшенням пропозиції валюти з боку аграріїв.