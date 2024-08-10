Яким буде курс долара в середині серпня: прогноз банкіра
Ще один тиждень серпня мине у відносному спокої: курсові коливання навряд чи перетинатимуть межі нового серпневого коридору у 40,7-41,7 грн/долар. До того ж основні валютні зміни будуть дрібними та не вибиватимуться за звичну систему валютних коливань.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
"Як і раніше, кон’юнктура ринку передбачатиме періодичну зміну векторів з висхідного на спадний і навпаки. Однак, якщо уважно придивитися до курсової динаміки, то стане зрозуміло, що на міжбанку максимальний крок курсових змін не перевищує 0,2-0,3 грн, а на готівковому ринку - 0,5 грн. Тобто ринок не рухається стрибками ані вгору, ані вниз, а всі зміни досить мляві та тенденційні", - сказав він.
Лєсовий очікує, що восени очікується пожвавлення на ринку та більш значні зміни курсу. За його словами, головна причина очікуваних змін на валютному ринку - це вплив інфляції. Наприклад, промислова інфляція вже сягнула 14%, продовольчі товари можуть подорожчати щонайменше на 10%.
"Звісно поки ще зарано говорити, яка ж курсова динаміка нас очікує у вересні, однак можна припустити, що незначними кроками, повільно курсові показники зростатимуть до нових і прогнозованих меж допустимих коливань 41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро (нагадаю, що на кінець року в бюджеті закладено курс у 42,1 грн/долар). Головне питання залишається відкритим: коли саме курсові показники досягнуть свого прогнозованого пік", - додав банкір.
Прогноз курсу
Банкір прогнозує, що ситуація на валютному ринку впродовж 12-18 серпня буде такою:
- Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 40,7-41,7 грн/долар та 43,5-45,5 грн/євро, на готівковому ринку - 40,7-42 грн/долар та 43,5-46,5 грн/євро.
- Крок щоденних курсових змін: до 0,2-0,3 грн (міжбанк), до 0,3-0,5 грн (у комбанках), до 0,5 грн (в обмінних пунктах).
- Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.
- Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.
Нагадаємо, минулого тижня курс долара майже не змінився. НБУ встановив на 12 серпня офіційний курс на рівні 41,11, що на 11 копійок нижче, ніж тиждень тому (41,22 грн/долар).