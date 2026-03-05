Долар вже по 44 гривні, євро йде вгору: актуальний курс валют на 5 березня

Курс валют в Україні встановив нові антирекорди: станом на ранок 5 березня долар в обмінниках та банках перетнув психологічну позначку у 44 гривні. Слідом за доларом стрімко подорожчало і євро.
Скільки сьогодні коштує валюта та де дешевше купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Станом на ранок 5 березня портал Minfin наводить середній курс долара на рівні 44,17 гривень в обмінниках при покупці. Це аж на 62 копійки вище, ніж вчора вранці. Здати валюту можна за курсом в 43,80 (+40 коп) гривень.
Євро також пішло вгору і сьогодні вранці коштує в середньому 51,50 (+60 коп) гривню. Здати європейську валюту в обмінниках сьогодні можна за середнім курсом у 51,15 (+55 коп) гривню.
Фото: курс валют на 5 березня (інфографіка РБК-Україна)
Середній курс долара в банках також перевищив 44 гривні і станом на ранок становить 44,20 гривні при покупці. Це на 73 копійки більше, ніж вчора вранці. Здати валюту можна за курсом у 43,5 (+30 коп) гривні.
Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,4 (+43 коп) гривню, а здати по 50,55 (+35 коп) гривень.
Приватбанк сьогодні продає долар по 44,10 гривні в касах та 44,05 гривні - безнал. Євро у "Приваті" можна купити по 51,45 гривні в касах та по 51,55 гривні - безнал.
Ощадбанк виставив курс у відділеннях на рівні 44,15 гривень та 44,20 - для карток. За європейську валюту в "Ощаді" сьогодні доведеться заплатити 51,40 гривню при купівлі в касі та 51,45 гривню - карткою.
Мonobank продає долар по 44,21 гривні, а євро по 51,27 гривні.
У "Пумбі" долар в касах коштує 44,20 гривні, а для карток курс тримається на рівні 44 гривень. Євро в "Пумбі" сьогодні коштує 51,40 гривню.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.