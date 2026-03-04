Долар на історичному максимумі, євро росте: курс на 5 березня та причини рекордних стрибків

Нацбанк другий день підвищує долар до історичних рекордів, а ось євро після обвалу перейшло до зростання.

Скільки коштуватимуть долар та євро завтра та чи є привід для паніки через ситуацію на валютному ринку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: НБУ підвищив долар на 26 копійок - новий історичний максимум 43,71 гривні.

Причини коливань: На курс одночасно тиснуть загострення на Близькому Сході та типові внутрішні чинники початку місяця.

Попит на валюту: Зростання котирувань зумовлене оновленням лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням та закупівлями банків після вихідних.

Позиція НБУ: У Нацбанку зазначають, що оцінювати вплив геополітики на гривню за результатами лише 1-2 днів торгів ще зарано.

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив курси валют на 5 березня. Завтра офіційник курс долара зросте ще на 26 копійок до 43,71 гривні. Це наразі історичний максимум, а попередній рекорд був вчора - коли НБУ встановив курс на 43,45 гривень.

Євро ж завтра перейде до росту після кількох днів падіння. Тож, завтра європейська валюта зросте в ціні одразу на 38 копійок - до 50,83 гривень.

Фото: курс валют на 5 березня (інфографіка РБК-Україна)

Вплив подій у світі

У коментарі РБК-Україна в Нацбанку заявили, що продовжують працювати в режимі керованої гнучкості, де курс гривні змінюється відповідно до поточної ситуації на ринку.

Втім, останніми днями на котирування вплинули як світові події, так і типові внутрішні чинники.

Загострення бойових дій на Близькому Сході спричинило коливання на світових фінансових ринках. Це певним чином позначилося на очікуваннях учасників українського валютного ринку.

Проте в НБУ зазначають, що оцінювати або прогнозувати точний вплив цих подій на Україну ще зарано - неможливо виокремити цей фактор лише за результатами 1-2 днів торгів.

Локальні причини зростання попиту

Окрім геополітики, на курс тиснуть звичні внутрішні процеси:

Початок тижня: Банки активно купують валюту, щоб покрити операції з картками та готівкою, які відбулися вихідними.

Банки активно купують валюту, щоб покрити операції з картками та готівкою, які відбулися вихідними. Початок місяця: У цей період оновлюються ліміти на купівлю валюти онлайн для населення, а бізнес активніше купує валюту для виплати дивідендів.

Чи є привід для паніки?

Національний банк запевняє, що ситуація під контролем:

Згладжування коливань: НБУ продовжить втручатися в роботу ринку, щоб не допускати надмірних стрибків курсу.

Достатньо ресурсів: Для підтримки стабільності регулятор має достатній обсяг резервів та потужну підтримку міжнародних партнерів.