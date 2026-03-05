Доллар уже по 44 гривны, евро идет вверх: актуальный курс валют на 5 марта

Курс валют в Украине установил новые антирекорды: по состоянию на утро 5 марта доллар в обменниках и банках пересек психологическую отметку в 44 гривны. Вслед за долларом стремительно подорожало и евро.

Сколько сегодня стоит валюта и где дешевле покупать - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар в банках: Средний курс покупки пересек отметку 44,20 грн, что на 73 копейки больше вчерашних показателей.

Средний курс покупки пересек отметку 44,20 грн, что на 73 копейки больше вчерашних показателей. Курс в топах: Самые высокие ценники выставили Monobank (44,21 грн) и Ощадбанк (44,20 грн), тогда как в ПриватБанке безналичный курс держится на уровне 44,05 грн.

Самые высокие ценники выставили Monobank (44,21 грн) и Ощадбанк (44,20 грн), тогда как в ПриватБанке безналичный курс держится на уровне 44,05 грн. Динамика евро: Европейская валюта также растет - в обменниках за нее просят 51,50 грн (+60 коп).

Европейская валюта также растет - в обменниках за нее просят 51,50 грн (+60 коп). Обменники: Валюта подорожала на 62 копейки за сутки; купить доллар в среднем можно за 44,17 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 5 марта портал Minfin приводит средний курс доллара на уровне 44,17 гривен в обменниках при покупке. Это аж на 62 копейки выше, чем вчера утром. Сдать валюту можно по курсу в 43,80 (+40 коп) гривен.

Евро также пошло вверх и сегодня утром стоит в среднем 51,50 (+60 коп) гривну. Сдать европейскую валюту в обменниках сегодня можно по среднему курсу в 51,15 (+55 коп) гривну.

Фото: курс валют на 5 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках также превысил 44 гривны и по состоянию на утро составляет 44,20 гривны при покупке. Это на 73 копейки больше, чем вчера утром. Сдать валюту можно по курсу в 43,5 (+30 коп) гривны.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,4 (+43 коп) гривну, а сдать по 50,55 (+35 коп) гривен.

Приватбанк сегодня продает доллар по 44,10 гривны в кассах и 44,05 гривны - безнал. Евро в "Привате" можно купить по 51,45 гривны в кассах и по 51,55 гривны - безнал.

Ощадбанк выставил курс в отделениях на уровне 44,15 гривен и 44,20 - для карт. За европейскую валюту в "Ощаде" сегодня придется заплатить 51,40 гривну при покупке в кассе и 51,45 гривну - карточкой.

Мопоbапк продает доллар по 44,21 гривны, а евро по 51,27 гривны.

В "Пумбе" доллар в кассах стоит 44,20 гривны, а для карточек курс держится на уровне 44 гривен. Евро в "Пумбе" сегодня стоит 51,40 гривну.