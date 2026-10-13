Долар встановив новий історичний рекорд: актуальний курс валют НБУ на 14 жовтня

Курс валют НБУ

На середу, 14 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,08 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, 13 жовтня, американська валюта подорожчала на 13 копійок – із 44,95 грн.

Офіційний курс євро також зріс. Якщо 13 жовтня європейська валюта коштувала 50,24 грн, то на 14 жовтня НБУ встановив курс на рівні 50,43 грн. Зростання становить 19 копійок.

Фото: курс валют НБУ на 14 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Чи може долар коштувати 50 гривень: що кажуть у НБУ

Заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський прокоментував можливе подорожчання долара до 50 грн уже на початку 2027 року. На запитання журналістки Новини.LIVE він відповів, що регулятор не прогнозує конкретного курсу гривні до американської валюти.

Водночас, за словами Лепушинського, досвід роботи Нацбанку на валютному ринку не дає підстав очікувати різких неконтрольованих стрибків курсу.

''З усієї практики, яку Національний банк проводив на валютному ринку, можемо точно сказати, що курс у космос не літає'', – сказав заступник голови НБУ.

Він також наголосив, що головним завданням регулятора залишається повернення інфляції до цільового показника у 5% та подальше утримання її поблизу цього рівня.

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