Де купити долар і євро 13 жовтня: актуальні курси в банках та обмінниках

У вівторок, 13 жовтня, різниця між курсами продажу долара в банках сягає 21 копійки. Євро можна придбати за ціною від 50,70 грн, а найвища вартість американської валюти серед наведених банків становить 45,40 грн.

У яких банках найнижчі курси продажу та де пропонують найвигідніші умови для здачі валюти, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, долар в обмінниках купують по 45,04 грн – на 12 копійок дорожче, ніж 12 жовтня. Курс продажу американської валюти зріс на 10 копійок – до 45,20 грн.

Євро, навпаки, трохи подешевшав: курс купівлі знизився на 2 копійки – до 50,63 грн. Продаж європейської валюти залишився на рівні 50,90 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 13 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,25 грн (+15 копійок), а для карток – по 45,24 грн (+20 копійок). Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,65 грн (+15 копійок), а для карток – по 44,80 грн (+15 копійок).

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 50,70 грн (без змін), а для карток – по 50,76 грн (без змін). Курс купівлі у відділеннях становить 49,70 грн (без змін), а для карток – 50,05 грн (+4 копійки).

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' коштує 45,19 грн (+9 копійок), а для карток – 45,35 грн (+10 копійок). Банк купує долар у клієнтів у застосунку по 44,90 грн (+15 копійок), а для карток – по 44,80 грн (+10 копійок).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,70 грн (–10 копійок), а для карток – по 50,90 грн (–5 копійок). Курс купівлі євро в застосунку становить 50,05 грн (без змін), а для карток – 49,90 грн (–10 копійок).

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні та за комерційним курсом продають по 45,40 грн (+10 копійок). Готівковий курс купівлі становить 44,80 грн (+10 копійок), а комерційний – 44,90 грн (+10 копійок). Євро в готівковому обміні продають по 51,00 грн (без змін), а купують по 50,30 грн (без змін).

У Monobank долар продають по 45,23 грн (+20 копійок), а купують по 44,83 грн (+13 копійок). Євро коштує 50,75 грн під час продажу (без змін), а курс купівлі становить 50,08 грн (+3 копійки).

Фото: курси валют у банках 13 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найдешевше купити долар можна в Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' – за 45,19 грн. У Monobank курс становить 45,23 грн, у ПриватБанку для карток – 45,24 грн, а у відділеннях – 45,25 грн. В Ощадбанку для карток долар продають по 45,35 грн, а в ПУМБ – по 45,40 грн.

Євро найдешевше продають у відділеннях ПриватБанку та в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,70 грн. У Monobank курс становить 50,75 грн, а для карток ПриватБанку – 50,76 грн. В Ощадбанку для карток євро коштує 50,90 грн, а в ПУМБ – 51,00 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених пропозицій – 44,90 грн. Стільки пропонують Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' та ПУМБ за комерційним курсом. У Monobank долар купують по 44,83 грн. По 44,80 грн пропонують ПриватБанк для карток, Ощадбанк для карток і ПУМБ за готівкового обміну. У відділеннях ПриватБанку курс становить 44,65 грн.

Євро найвигідніше здати в ПУМБ – по 50,30 грн. У Monobank курс купівлі становить 50,08 грн. По 50,05 грн пропонують Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' та ПриватБанк для карток. В Ощадбанку для карток євро купують по 49,90 грн, а у відділеннях ПриватБанку – по 49,70 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 190 грн.

Monobank – 45 230 грн.

ПриватБанк (для карток) – 45 240 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) – 45 250 грн.

Ощадбанк (для карток) – 45 350 грн.

ПУМБ – 45 400 грн.

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