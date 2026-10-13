Доллар установил новый исторический рекорд: актуальный курс валют НБУ на 14 октября

Курс валют НБУ

В среду, 14 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,08 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, 13 октября, американская валюта подорожала на 13 копеек – с 44,95 грн.

Официальный курс евро тоже вырос. Если 13 октября европейская валюта обошлась в 50,24 грн, то на 14 октября НБУ установил курс на уровне 50,43 грн. Рост составляет 19 копеек.

Фото: курс валют НБУ на 14 октября (инфографика РБК-Украина)

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Может ли доллар стоить 50 гривен: что говорят в НБУ

Заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский прокомментировал возможное удорожание доллара до 50 грн уже в начале 2027 года. На вопрос журналистки Новости.LIVE он ответил, что регулятор не прогнозирует конкретный курс гривны к американской валюте.

В то же время, по словам Лепушинского, опыт работы Нацбанка на валютном рынке не дает оснований ожидать резких неконтролируемых скачков курса.

''Из всей практики, которую Национальный банк проводил на валютном рынке, можем точно сказать, что курс в космос не летает'', – сказал замглавы НБУ.

Он также подчеркнул, что главной задачей регулятора остается возврат инфляции к целевому показателю в 5% и дальнейшее удержание ее вблизи этого уровня.

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