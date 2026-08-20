Доллар упал в цене, а евро - растет: актуальные ценники в обменниках и банках на 20 августа

По состоянию на утро 20 августа курсы валют в Украине демонстрируют разнонаправленную динамику: доллар в большинстве коммерческих банков подешевел на 5-20 копеек, тогда как евро в основном вырос в цене на 10-30 копеек.

Сколько сегодня стоит валюта в обменниках и популярных банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар: Средний курс в обменниках составляет 44,77/44,85 грн (покупка/продажа). В банках средняя стоимость продаж держится на уровне 44,99 грн, при этом ряд банков снизил показатели на 5-20 копеек.

Средний курс в обменниках составляет 44,77/44,85 грн (покупка/продажа). В банках средняя стоимость продаж держится на уровне 44,99 грн, при этом ряд банков снизил показатели на 5-20 копеек. Евро: В небанковских обменных пунктах европейскую валюту можно купить в среднем по 52,15 грн. В банках средний курс продаж достигает 52,25 грн, причем большинство игроков рынка подняли цену на 10-30 копеек.

В небанковских обменных пунктах европейскую валюту можно купить в среднем по 52,15 грн. В банках средний курс продаж достигает 52,25 грн, причем большинство игроков рынка подняли цену на 10-30 копеек. Разница каналов: Самые выгодные условия для покупки наличных денег традиционно предлагают обменники, тогда как курсы в мобильных приложениях и кассах банков могут заметно отличаться.

За сколько продают валюту обменники

В обменниках сегодня можно сдать доллары по среднему курсу в 44,77 гривны, а покупка американской валюты обойдется в 44,85 гривны. А европейскую валюту сегодня можно сдать по среднему курсу в 51,90 гривны, а купить - по 52,15 гривны. Такие данные приводит портал Minfin по состоянию на утро 20 августа.

Фото: курс валют в боминниках 20 августа (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня покупают доллары по среднему курсу в 44,51 гривну, а продают - по 44,99 гривны. Евро можно сдать по 51,58 гривны, а купить - по 52,25 гривны.

Государственный ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,85 (-5 коп) гривны, а покупка картой обойдется в 44,84 (-20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 52,40 (+30 коп) гривны, а картой немного дешевле - 52,35 (+27 коп) гривен.

Еще один госбанк Ощадрбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,90 (-5 коп) гривны, а для карт цена - 45,10 (-5 коп) гривен за доллар. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 52,30 (+20 коп) гривны, а картой - 52,50 (+10 коп) гривны.

В ПУМБе доллар в кассе сегодня обойдется в 45,10 (без изменений) гривен, а коммерческий курс - 44,90 (-10 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить за 52,30 (без изменений) гривны.

В Monobank сегодня доллар можно купить по 44,83 (-20 коп) грн, а евро - по 52,35 (+29 коп) грн.

Фото: курс валют в банках 20 августа (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее купить 1000 долларов

Расчет общей суммы для покупки 1000 долларов США по актуальным курсам продаж в банках и обменниках выглядит так: