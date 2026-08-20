ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар упал в цене, а евро - растет: актуальные ценники в обменниках и банках на 20 августа

07:50 20.08.2026 Чт
3 мин
Доллар в "Привате" опустился ниже 45 гривен
aimg Ирина Гамерская
Доллар упал в цене, а евро - растет: актуальные ценники в обменниках и банках на 20 августа Фото: какой курс доллара и евро 20 августа (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

По состоянию на утро 20 августа курсы валют в Украине демонстрируют разнонаправленную динамику: доллар в большинстве коммерческих банков подешевел на 5-20 копеек, тогда как евро в основном вырос в цене на 10-30 копеек.

Сколько сегодня стоит валюта в обменниках и популярных банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар: Средний курс в обменниках составляет 44,77/44,85 грн (покупка/продажа). В банках средняя стоимость продаж держится на уровне 44,99 грн, при этом ряд банков снизил показатели на 5-20 копеек.
  • Евро: В небанковских обменных пунктах европейскую валюту можно купить в среднем по 52,15 грн. В банках средний курс продаж достигает 52,25 грн, причем большинство игроков рынка подняли цену на 10-30 копеек.
  • Разница каналов: Самые выгодные условия для покупки наличных денег традиционно предлагают обменники, тогда как курсы в мобильных приложениях и кассах банков могут заметно отличаться.

За сколько продают валюту обменники

В обменниках сегодня можно сдать доллары по среднему курсу в 44,77 гривны, а покупка американской валюты обойдется в 44,85 гривны. А европейскую валюту сегодня можно сдать по среднему курсу в 51,90 гривны, а купить - по 52,15 гривны. Такие данные приводит портал Minfin по состоянию на утро 20 августа.

Доллар упал в цене, а евро - растет: актуальные ценники в обменниках и банках на 20 августа

Фото: курс валют в боминниках 20 августа (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня покупают доллары по среднему курсу в 44,51 гривну, а продают - по 44,99 гривны. Евро можно сдать по 51,58 гривны, а купить - по 52,25 гривны.

Государственный ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,85 (-5 коп) гривны, а покупка картой обойдется в 44,84 (-20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 52,40 (+30 коп) гривны, а картой немного дешевле - 52,35 (+27 коп) гривен.

Еще один госбанк Ощадрбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,90 (-5 коп) гривны, а для карт цена - 45,10 (-5 коп) гривен за доллар. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 52,30 (+20 коп) гривны, а картой - 52,50 (+10 коп) гривны.

В ПУМБе доллар в кассе сегодня обойдется в 45,10 (без изменений) гривен, а коммерческий курс - 44,90 (-10 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить за 52,30 (без изменений) гривны.

В Monobank сегодня доллар можно купить по 44,83 (-20 коп) грн, а евро - по 52,35 (+29 коп) грн.

Доллар упал в цене, а евро - растет: актуальные ценники в обменниках и банках на 20 августа

Фото: курс валют в банках 20 августа (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее купить 1000 долларов

Расчет общей суммы для покупки 1000 долларов США по актуальным курсам продаж в банках и обменниках выглядит так:

  • Обменные пункты (средний курс продажи 44,85 грн): 44 850 грн
  • Monobank (курс 44,83 грн): 44 830 грн
  • ПриватБанк (продажа по 44,85 грн): 44 850 грн
  • Ощадбанк (продажа по 44,90 грн): 44 900 грн
  • ПУМБ (коммерческий курс 44,90 грн): 44 900 грн (в кассах - 45 100 грн)
Читайте также: Какой курс НБУ на 20 августа и почему курс остается управляемым

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
В ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки окупантов на Киев
В ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки окупантов на Киев
Аналитика
Фальстарт Федорова или вызов Банковой: стали ли реальнее выборы на фоне разоблачений НАБУ
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Фальстарт Федорова или вызов Банковой: стали ли реальнее выборы на фоне разоблачений НАБУ