Долар впав нижче за рівень фіксованого курсу, який НБУ тримав більше року

Офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5527 гривень за 1 долар (-0,0300 грн). Курс євро становитиме 38,4827 гривень за 1 євро (-0,1706 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні, 6 жовтня, курс упав на 4 копійки до 36,53-36,55 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс стабілізувався на рівні 38,25 гривні за долар.

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нова політика не означає, що гривня постійно падатиме. "Термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації"", - сказав він.

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. "Будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні або зміцнення суттєво обмежуватимуться", - додав глава НБУ.