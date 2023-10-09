Доллар упал ниже уровня фиксированного курса, который НБУ держал более года

Официальный курс гривны к доллару на 10 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5527 гривен за 1 доллар (-0,0300 грн). Курс евро составит 38,4827 гривен за 1 евро (-0,1706 грн).

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На межбанке сегодня, 6 октября, курс упал на 4 копейки до 36,53-36,55 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс стабилизировался на уровне 38,25 гривен за доллар.

Новый курс НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, новая политика не означает, что гривна будет постоянно падать. "Термин "управляемая гибкость курса" не равен "перманентной девальвации"", - сказал он.

По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. "Любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться", - добавил глава НБУ.