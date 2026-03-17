Долар впав нижче психологічної межі: курс на 18 березня та що робити зі старими купюрами

Нацбанк продовжує опускати офіційний курс долара. Завтра, 18 березня, американська валюта опуститься нижче психологічної позначки у 44 гривні.
Головне:
Нацбанк продовжує зміцнювати гривню та опускати курс долара. На завтра офіційний курс американської валюти встановлено на рівні 43,94 (-14 коп) гривень.
Євро ж завтра навпаки трохи зросте в ціні - до 50,63 (+6 коп).
Фото: курс валют на 18 березня (інфографіка РБК-Україна)
Як зазначається на сайті ПриватБанку, в Україні навколо доларів, випущених до 2013 року, виникла штучна паніка. Деякі обмінники відмовляються їх приймати або пропонують занижений курс.
Чи законні "старі" долари?
Так, абсолютно. Юридично не існує поняття "старих" чи "нових" доларів. Усі банкноти США, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом у всьому світі.
Дизайн змінюють лише для захисту:
"Нові" долари - це купюри номіналом 100 доларів, випущені після 2013 року (сині з 3D-стрічкою).
"Старі" долари - випуски до 2013 року. Наприклад, банкноти до 1996 року не мають інфрачервоної нитки, тому не "світяться" у деяких детекторах.
5 варіантів, що робити зі старими купюрами:
У "Приваті" зазначають, що банк приймає всі долари у задовільному стані за офіційним курсом. Втім, близько 20% клієнтів відмовляються забирати замовлену валюту в касах через наявність "старих" банкнот.
Пошкоджені гроші: якщо купюра розірвана, обписана або була у воді, її можна здати на інкасо (процедура заміни пошкоджених банкнот на нові).
Підсумок: Паніка вигідна лише тим, хто хоче викупити у вас валюту за заниженим курсом. Якщо ваші купюри в гарному стані, вони є повноцінними грошима.
