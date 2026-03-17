Доллар упал ниже психологической черты: курс на 18 марта и что делать со старыми купюрами

Курс валют НБУ

Нацбанк продолжает укреплять гривну и опускать курс доллара. На завтра официальный курс американской валюты установлен на уровне 43,94 (-14 коп) гривен.

Евро же завтра наоборот немного вырастет в цене - до 50,63 (+6 коп).

Фото: курс валют на 18 марта (инфографика РБК-Украина)

Что делать со старыми долларами: советы и варианты обмена

Как отмечается на сайте ПриватБанка, в Украине вокруг долларов, выпущенных до 2013 года, возникла искусственная паника. Некоторые обменники отказываются их принимать или предлагают заниженный курс.

Законны ли "старые" доллары?

Да, абсолютно. Юридически не существует понятия "старых" или "новых" долларов. Все банкноты США, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством во всем мире.

Дизайн меняют только для защиты:

"Новые" доллары - это купюры номиналом 100 долларов, выпущенные после 2013 года (синие с 3D-лентой).

"Старые" доллары - выпуски до 2013 года. Например, банкноты до 1996 года не имеют инфракрасной нити, поэтому не "светятся" в некоторых детекторах.

5 вариантов, что делать со старыми купюрами:

Ничего не делать. Если сумма небольшая, оставьте ее на "черный день". США признают эти деньги, а значит, банки всегда их примут.

Обменять на гривну . Найдите банк или обменник с лучшим курсом и просто сдайте валюту.

Положить на карту или депозит. Вы можете зачислить "старые" доллары на долларовый счет в банке или купить на них ОВГЗ (государственные облигации). Так вы сохраните сбережения в валюте.

Обменять на евро или новые доллары. Можно использовать "кросс-курс" (обмен доллара прямо на евро). Чтобы получить именно "синие" доллары, придется сделать двойной обмен (через гривну), что приведет к потере части суммы на разнице курсов.

Использовать за границей. В США, Канаде и Европе "старые" доллары принимают без проблем. Однако будьте осторожны в странах "третьего мира" (Египет, Малайзия) - там отношение к ним может быть хуже, чем в Украине.

В "Привате" отмечают, что банк принимает все доллары в удовлетворительном состоянии по официальному курсу. Впрочем, около 20% клиентов отказываются забирать заказанную валюту в кассах из-за наличия "старых" банкнот.

Поврежденные деньги: если купюра разорвана, исписана или была в воде, ее можно сдать на инкассо (процедура замены поврежденных банкнот на новые).

Итог: Паника выгодна лишь тем, кто хочет выкупить у вас валюту по заниженному курсу. Если ваши купюры в хорошем состоянии, они являются полноценными деньгами.