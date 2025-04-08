Долар впав до мінімуму: що буде з валютою в найближчі місяці

Як зазначається в огляді, НБУ встановив на 7 квітня офіційний курс гривні на рівні 41,19 грн/долар, що є цьогорічним рекордом.

Минулого тижня дефіцит валюти на міжбанківському ринку суттєво скоротився завдяки збільшенню продажу валюти та зменшенню її купівлі. За таких умов НБУ зменшив інтервенції удвічі до 392 млн доларів - цьогорічного мінімуму та найменшого обсягу з минулого квітня.



"Зменшення інтервенцій та посилення курсу гривні до долара США може бути наслідком звичайного ситуативного збігу збільшення пропозиції та зменшення попиту на валюту на міжбанківському ринку. Зростання чистої купівлі валюти в роздрібному сегменті не мало значного впливу на загальний дефіцит валюти і, відповідно, на інтервенції НБУ", - йдеться в огляді.

Як зазначають аналітики, за таких умов НБУ продовжує відкладати перехід до поступового ослаблення курсу гривні, демонструючи тривалу курсову стабільність.

"Зростання планових обсягів міжнародної фінансової допомоги у 2025 році може означати, що НБУ ще тривалий час утримуватиме курс гривні до долара на високому рівні, продаючи на ринку нові надходження зовнішніх кредитів", - вважають в інвесткомпанії ICU.