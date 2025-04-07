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Фінансова подушка України зросла на 2,2 млрд доларів завдяки допомозі партнерів

Україна, Понеділок 07 квітня 2025 15:20
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Фінансова подушка України зросла на 2,2 млрд доларів завдяки допомозі партнерів Фото: НБУ назвав обсяг резервів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Завдяки скороченню валютних інтервенцій та безпрецедентній міжнародній допомозі Нацбанк наростив резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Міжнародні резерви України протягом березня 2025 року зросли на 5,8% (на 2,235 млрд доларів) до 42,380 млрд доларів.

Фінансова подушка України зросла на 2,2 млрд доларів завдяки допомозі партнерів

Як зазначили в НБУ, така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - зменшенням обсягів чистого продажу валюти НБУ на валютному ринку.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5,980 млрд доларів. З цієї суми:

  • 5,172 млрд доларів - від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • 410 млн доларів - від розміщення валютних ОВДП;
  • 399 млн доларів - від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Крім того, Україна отримала кредит 970 млн доларів відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 787 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,2 млн доларів.

У березні порівняно з лютим 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,5%. НБУ продав на валютному ринку 2,644 млрд доларів.

Крім того, у березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 410 млн доларів.

Резерви України

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили 43,788 млрд доларів - рекордний рівень в історії.

Торік Україна отримала потужну світову фінансову підтримку - близько 42 млрд доларів.

НБУ прогнозує, що допомога Україні у 2025 році становитиме 38,4 млрд доларів. НБУ прогнозує, обсяг резервів станом на кінець 2025 року буде на рівні 40,5 млрд доларів.

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