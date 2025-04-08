Доллар упал до минимума: что будет с валютой в ближайшие месяцы

Как отмечается в обзоре, НБУ установил на 7 апреля официальный курс гривны на уровне 41,19 грн/доллар, что является рекордом этого года.

На прошлой неделе дефицит валюты на межбанковском рынке существенно сократился благодаря увеличению продажи валюты и уменьшению ее покупки. При таких условиях НБУ уменьшил интервенции вдвое до 392 млн долларов - минимума этого года и наименьшего объема с прошлого апреля.



"Сокращение интервенций и усиление курса гривны к доллару США может быть следствием обычного ситуативного совпадения увеличения предложения и уменьшения спроса на валюту на межбанковском рынке. Рост чистой покупки валюты в розничном сегменте не имел значительного влияния на общий дефицит валюты и, соответственно, на интервенции НБУ", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, в таких условиях НБУ продолжает откладывать переход к постепенному ослаблению курса гривны, демонстрируя длительную курсовую стабильность.

"Рост плановых объемов международной финансовой помощи в 2025 году может означать, что НБУ еще долгое время будет удерживать курс гривны к доллару на высоком уровне, продавая на рынке новые поступления внешних кредитов", - считают в инвесткомпании ICU.