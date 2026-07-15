Долар вище психологічної межі, євро росте: "свіжий" курс в обмінниках та банках 15 липня

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Ситуація з доларом: Банки тримають середній курс продажу на рівні 45,04 грн, тоді як в обмінниках долар можна придбати трохи дешевше - в середньому по 44,85 грн.

Банки тримають середній курс продажу на рівні 45,04 грн, тоді як в обмінниках долар можна придбати трохи дешевше - в середньому по 44,85 грн. Динаміка євро: Валюта продовжує дорожчати. Середній банківський курс продажу євро зріс до 51,62 грн (+14 коп), в обмінниках - 51,50 грн (+10 коп).

Валюта продовжує дорожчати. Середній банківський курс продажу євро зріс до 51,62 грн (+14 коп), в обмінниках - 51,50 грн (+10 коп). Найвигідніші пропозиції: Для купівлі долара найнижчий курс сьогодні зафіксовано в обмінниках (44,85 грн), серед банків - Monobank (45,04 грн).

Для купівлі долара найнижчий курс сьогодні зафіксовано в обмінниках (44,85 грн), серед банків - Monobank (45,04 грн). Тенденції: Спостерігається поступове зростання цін на валюту як у касах банків, так і в обмінних пунктах. Найбільший приріст курсу (до 30 коп) помітно у карткових та касових операціях окремих банків, зокрема в ПУМБ та Monobank.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 15 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,85 (+5 коп) гривень для покупки та 44,74 (+9 коп) гривні для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за 51,50 (+10 коп) гривню, а здати - по 51,25 (+10 коп) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 15 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,04 (без змін) гривні, а купують - по 44,54 (+3 коп) гривні.

Євро в банках в середньому можна купити по 51,62 (+14 коп) гривні, а здати - по 50,86 (+5 коп) гривні.

Фото: курс валют в банках на 15 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,05 (+6 коп) гривень, а карткою - 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях "Привату" сьогодні можна купити по 51,6 (+5 коп) гривні, а карткою - по 51,81 (+27 коп) гривні.

Ощадбанк продає долари в мобільному додатку по 45,05 (+10 коп) гривень, а карткою - 45,15 (+16 коп) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,70 (+20 коп) гривень, а карткою - 51,80 (+20 коп) гривень.

ПУМБ в касах продає долари по 45,20 (+10 коп) гривень, як і карткою - також 45,20 (+30 коп) гривень. Євро в касах банка можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45,04 (+14 коп) гривні, а євро - по 51,80 (+27 коп) гривні.