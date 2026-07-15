Долар вище психологічної межі, євро росте: "свіжий" курс в обмінниках та банках 15 липня

Валютний ринок 15 липня розпочав день із нових коригувань: долар утримує позиції вище 45 гривень, а євро продовжує демонструвати впевнене зростання.
Як змінилися курси в касах популярних банків та обмінних пунктах і скільки сьогодні доведеться заплатити за "валютний запас" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Станом на ранок 15 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,85 (+5 коп) гривень для покупки та 44,74 (+9 коп) гривні для здачі валюти.
Євро в обмінниках сьогодні можна купити за 51,50 (+10 коп) гривню, а здати - по 51,25 (+10 коп) гривні.
Фото: курс валют в обмінниках на 15 липня (інфографіка РБК-Україна)
Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,04 (без змін) гривні, а купують - по 44,54 (+3 коп) гривні.
Євро в банках в середньому можна купити по 51,62 (+14 коп) гривні, а здати - по 50,86 (+5 коп) гривні.
Фото: курс валют в банках на 15 липня (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,05 (+6 коп) гривень, а карткою - 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях "Привату" сьогодні можна купити по 51,6 (+5 коп) гривні, а карткою - по 51,81 (+27 коп) гривні.
Ощадбанк продає долари в мобільному додатку по 45,05 (+10 коп) гривень, а карткою - 45,15 (+16 коп) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,70 (+20 коп) гривень, а карткою - 51,80 (+20 коп) гривень.
ПУМБ в касах продає долари по 45,20 (+10 коп) гривень, як і карткою - також 45,20 (+30 коп) гривень. Євро в касах банка можна купити по 51,70 (без змін) гривень.
Monobank продає долари по 45,04 (+14 коп) гривні, а євро - по 51,80 (+27 коп) гривні.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.