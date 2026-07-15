Доллар выше психологической черты, евро растет: "свежий" курс в обменниках и банках 15 июля

Валютный рынок 15 июля начал день с новых корректировок: доллар удерживает позиции выше 45 гривен, а евро продолжает демонстрировать уверенный рост.
Как изменились курсы в кассах популярных банков и обменных пунктах и сколько сегодня придется заплатить за "валютный запас" - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
На утро 15 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,85 (+5 коп) гривен для покупки и 44,74 (+9 коп) гривны для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить за 51,50 (+10 коп) гривну, а сдать - по 51,25 (+10 коп) гривны.
Фото: курс валют в обменниках на 15 июля (инфографика РБК-Украина)
Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,04 (без изменений) гривны, а покупают - по 44,54 (+3 коп) гривны.
Евро в банках в среднем можно купить по 51,62 (+14 коп) гривны, а сдать - по 50,86 (+5 коп) гривны.
Фото: курс валют в банках на 15 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (+6 коп) гривен, а картой - 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях "Привата" сегодня можно купить по 51,6 (+5 коп) гривны, а картой - по 51,81 (+27 коп) гривны.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,05 (+10 коп) гривен, а картой - 45,15 (+16 коп) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,70 (+20 коп) гривен, а картой - 51,80 (+20 коп) гривен.
ПУМБ в кассах продает доллары по 45,20 (+10 коп) гривен, как и картой - также 45,20 (+30 коп) гривен. Евро в кассах банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.
Monobank продает доллары по 45,04 (+14 коп) гривны, а евро - по 51,80 (+27 коп) гривны.
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