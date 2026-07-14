Долар стрімко росте, євро додав в ціні: курс на 15 липня та коли будуть "нові гроші"
Нацбанк знову підвищив курс долара, валюта стрімко наближається до 45 гривень. Євро також додає в ціні.
Скільки коштуватиме валюта завтра та коли НБУ запустить в обіг нові купюри гривні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Курс валют НБУ
Нацбанк встановив новий курс валют на 15 липня. Завтра долар додасть в ціні ще 21 копійку - курс на завтра 44,88 гривні.
Євро також додасть в ціні, але приріст не такий значний, як у долара. Курс на завтра - 51,19 (+14 коп) гривня.
Фото: курс валют на 15 липня (інфографіка РБК-Україна)
Коли НБУ запустить нові банкноти
Як відомо, минулого тижня НБУ презентував нову банкноту - 2000 гривень з портретом Василя Стуса.
Чому вводять нову купюру
В НБУ пояснюють, що економіка змінюється: за останні сім років ціни та середні зарплати зросли, а обсяг готівки в обігу збільшився більше ніж удвічі. Зараз українці все частіше використовують банкноти великого номіналу: частка "тисячок" у загальній масі вже перевищила 55%.
Введення банкноти 2 000 грн допоможе спростити готівкові розрахунки та зменшити витрати держави на друк, транспортування та обробку готівки.
Дизайн: Василь Стус та символи боротьби
Нова банкнота присвячена видатному українському поетові, правозахиснику та дисиденту Василю Стусу.
- Лицьовий бік: портрет Василя Стуса.
- Зворотний бік: будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.
На купюрі також зображені елементи, натхненні мозаїками Алли Горської (зокрема образ сокола-боривітра - метафора незламності шістдесятників) та рядок із поезії Стуса: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". Ці слова написані шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута.
Захист банкноти
Купюра має основний синій колір і розмір 75 х 166 мм. Вона захищена понад 20 елементами. Серед них:
- Оптично-змінний елемент SPARK, що змінює колір від пурпурного до золотисто-зеленого.
- Інноваційна "віконна" стрічка Anima Colour у синьо-жовтих кольорах: при нахилі банкноти зображення Тризуба змінюється на знак гривні. Україна стала першою країною у світі, яка використала цю нову технологію на банкноті.
Символічна дата
Банкноту вводять в обіг 4 вересня. Ця дата обрана не випадково: 4 вересня 1965 року Василь Стус взяв участь у першому відкритому протесті проти репресій, а 4 вересня 1985 року він загинув у таборі особливого режиму.
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