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Долар стрімко росте, євро додав в ціні: курс на 15 липня та коли будуть "нові гроші"

15:40 14.07.2026 Вт
2 хв
Долар другий день додає в ціні, наближаючись до 45 гривень
aimg Ірина Гамерська
Долар стрімко росте, євро додав в ціні: курс на 15 липня та коли будуть "нові гроші" Фото: НБУ дав курс долара на 15 липня (колаж РБК-Укаїна)
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Нацбанк знову підвищив курс долара, валюта стрімко наближається до 45 гривень. Євро також додає в ціні.

Скільки коштуватиме валюта завтра та коли НБУ запустить в обіг нові купюри гривні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив новий курс валют на 15 липня. Завтра долар додасть в ціні ще 21 копійку - курс на завтра 44,88 гривні.

Євро також додасть в ціні, але приріст не такий значний, як у долара. Курс на завтра - 51,19 (+14 коп) гривня.

Долар стрімко росте, євро додав в ціні: курс на 15 липня та коли будуть &quot;нові гроші&quot;

Фото: курс валют на 15 липня (інфографіка РБК-Україна)

Коли НБУ запустить нові банкноти

Як відомо, минулого тижня НБУ презентував нову банкноту - 2000 гривень з портретом Василя Стуса.

Чому вводять нову купюру

В НБУ пояснюють, що економіка змінюється: за останні сім років ціни та середні зарплати зросли, а обсяг готівки в обігу збільшився більше ніж удвічі. Зараз українці все частіше використовують банкноти великого номіналу: частка "тисячок" у загальній масі вже перевищила 55%.

Введення банкноти 2 000 грн допоможе спростити готівкові розрахунки та зменшити витрати держави на друк, транспортування та обробку готівки.

Дизайн: Василь Стус та символи боротьби

Нова банкнота присвячена видатному українському поетові, правозахиснику та дисиденту Василю Стусу.

  • Лицьовий бік: портрет Василя Стуса.
  • Зворотний бік: будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.

На купюрі також зображені елементи, натхненні мозаїками Алли Горської (зокрема образ сокола-боривітра - метафора незламності шістдесятників) та рядок із поезії Стуса: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". Ці слова написані шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута.

Захист банкноти

Купюра має основний синій колір і розмір 75 х 166 мм. Вона захищена понад 20 елементами. Серед них:

  • Оптично-змінний елемент SPARK, що змінює колір від пурпурного до золотисто-зеленого.
  • Інноваційна "віконна" стрічка Anima Colour у синьо-жовтих кольорах: при нахилі банкноти зображення Тризуба змінюється на знак гривні. Україна стала першою країною у світі, яка використала цю нову технологію на банкноті.

Символічна дата

Банкноту вводять в обіг 4 вересня. Ця дата обрана не випадково: 4 вересня 1965 року Василь Стус взяв участь у першому відкритому протесті проти репресій, а 4 вересня 1985 року він загинув у таборі особливого режиму.

Читайте також: Долар різко перетнув 45 грн, євро росте: обмінники і банки оновили курс валют на 14 липня

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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