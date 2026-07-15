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Доллар выше психологической черты, евро растет: "свежий" курс в обменниках и банках 15 июля

09:11 15.07.2026 Ср
2 мин
Доллар в банках уже пересек рубеж в 45 гривен
aimg Ирина Гамерская
Доллар выше психологической черты, евро растет: "свежий" курс в обменниках и банках 15 июля Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Валютный рынок 15 июля начал день с новых корректировок: доллар удерживает позиции выше 45 гривен, а евро продолжает демонстрировать уверенный рост.

Как изменились курсы в кассах популярных банков и обменных пунктах и сколько сегодня придется заплатить за "валютный запас" - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Ситуация с долларом: Банки держат средний курс продажи на уровне 45,04 грн, тогда как в обменниках доллар можно приобрести чуть дешевле - в среднем по 44,85 грн.
  • Динамика евро: Валюта продолжает дорожать Средний банковский курс продажи евро вырос до 51,62 грн (+14 коп), в обменниках - 51,50 грн (+10 коп).
  • Самые выгодные предложения: Для покупки доллара самый низкий курс сегодня зафиксирован в обменниках (44,85 грн), среди банков - Monobank (45,04 грн).
  • Тенденции: Наблюдается постепенное повышение цен на валюту как в кассах банков, так и в обменных пунктах. Наибольший прирост курса (до 30 коп.) заметен в карточных и кассовых операциях отдельных банков, в частности в ПУМБ и Monobank.

Курс валют в обменниках

На утро 15 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,85 (+5 коп) гривен для покупки и 44,74 (+9 коп) гривны для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить за 51,50 (+10 коп) гривну, а сдать - по 51,25 (+10 коп) гривны.

Доллар выше психологической черты, евро растет: &quot;свежий&quot; курс в обменниках и банках 15 июля

Фото: курс валют в обменниках на 15 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,04 (без изменений) гривны, а покупают - по 44,54 (+3 коп) гривны.

Евро в банках в среднем можно купить по 51,62 (+14 коп) гривны, а сдать - по 50,86 (+5 коп) гривны.

Доллар выше психологической черты, евро растет: &quot;свежий&quot; курс в обменниках и банках 15 июля

Фото: курс валют в банках на 15 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (+6 коп) гривен, а картой - 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях "Привата" сегодня можно купить по 51,6 (+5 коп) гривны, а картой - по 51,81 (+27 коп) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,05 (+10 коп) гривен, а картой - 45,15 (+16 коп) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,70 (+20 коп) гривен, а картой - 51,80 (+20 коп) гривен.

ПУМБ в кассах продает доллары по 45,20 (+10 коп) гривен, как и картой - также 45,20 (+30 коп) гривен. Евро в кассах банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 45,04 (+14 коп) гривны, а евро - по 51,80 (+27 коп) гривны.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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