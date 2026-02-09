Долар вище 43, а євро за 51: де найкращий курс 9 лютого у ПриватБанку, Моно чи обмінниках

Обмінники та банки вранці 9 лютого оновили курс валют. Різниця між курсом у касах банків та картковими розрахунками стає дедалі відчутнішою.
Скільки сьогодні коштує валюта в ПриватБанку, Монобанку та інших провідних банках країни та де дешевше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Читайте також: Долари 1996 року треба здати? Чи дійсно ці купюри проблемні
Головне:
Фото: курс валют в обмінниках на 9 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Показники в касах банків та в обмінних пунктах дещо різняться, проте загальна тенденція вказує на закріплення долара вище позначки у 43 гривні.
За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках сьогодні встановлено на рівні 43,10 гривень при покупці та 43,00 при продажі. Євро ж в обмінниках сьогодні можна купити за 51,20 гривень, а продавати - за 51,02 гривню.
Поки обмінники тримають курс продажу долара на рівні 43,10 грн, великі банки пропонують свої умови, які суттєво відрізняються залежно від того, чи купуєте ви готівку в касі, чи проводите операцію через картку.
У ПриватБанку готівковий долар у касі можна купити за 43,20 грн, тоді як курс для карткових операцій трохи вищий - 43,29 грн. Євро в касах банку торгується по 51,15 грн, а на картці - по 51,28 грн.
Ощадбанк встановив схожі показники: долар у касі коштує 43,30 грн (картка - 43,40 грн), а євро - 51,30 грн у касі проти 51,40 грн за безготівковий розрахунок.
Популярний серед користувачів monobank сьогодні пропонує долар по 43,28 грн, а євро можна придбати за курсом 51,27 грн.
У банку ПУМБ долар у касі обійдеться у 43,40 грн, при цьому курс на картку виглядає привабливішим - 43,20 грн. Євро в касах цього банку продають по 51,30 грн.
Райффайзен Банк сьогодні демонструє найбільший розрив між курсами. Якщо в касі долар продають по 43,20 грн, то картковий курс значно вищий - 43,57 грн. Схожа ситуація і з євро: 51,10 грн у касі проти 51,57 грн при розрахунку карткою.
Найвигідніший курс продажу (ціна для вас) наразі у обмінників та ПриватБанку:
Тут лідером за вигодою також є обмінники: