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Долар виріс на початку тижня: обмінники виставили курси валют

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 10:59
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Долар виріс на початку тижня: обмінники виставили курси валют Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зріс на початку тижня. Долар дорожчає за підвищенням котирувань на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 19 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 25 копійок до 38,35 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 41,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,85 гривні, євро по 40,95 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,19-38,24 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 19 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Офіційний курс на 19 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9719 грн за 1 долар (0,0235 грн).

Курс євро становитиме 40,8919 гривень за 1 євро (+0,1201 грн).

Прогноз на тиждень

Протягом 19-25 лютого на валютному ринку залишатимуться актуальними тренди майже щоденних, але незначних змін, сказав у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Коридор валютних коливань на міжбанку очікується на рівні 37,75-38,75 грн/долар та 40-42 грн/євро.

Готівкові курси формуватимуться на основі курсів безготівкового ринку з додаванням 0,6 грн у банках і до 1 грн і дещо більше в обмінних пунктах.

Коридор валютних змін на готівковому ринку перебуватиме в межах 37,8-39 грн/долар та 41-43 грн/євро.

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