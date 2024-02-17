Яким може бути курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

Протягом 19-25 лютого на валютному ринку залишатимуться актуальними тренди майже щоденних, але незначних змін - курс долара то зростатиме, то опускатиметься. Також збережеться домінування міжбанку при курсоутворенні на готівковому ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Іншими словами регулятор не відмовиться від власної та досить ефективної стратегії "керованої гнучкості" на міжбанку, яку варто розцінювати як важливий етап лібералізації ринку", - сказав він.

За його словами, активність НБУ (зокрема, обсяги валютних інтервенцій) залежатиме насамперед від поточного рівня попиту, але за всіма ознаками суттєвого розриву між попитом і пропозицією не станеться. Водночас цілком можливо, що скоротиться тиск експортерів на міжбанк, що призведе до скорочення попиту на валюту.

"Відтак загальна картина ринку буде очікуваною і подібною до кількох попередніх тижнів", - додав Лєсовий.

Банкір припускає, що курс долара може зростати чи знижуватися кілька днів поспіль, однак після таких змін варто очікувати зворотній курсовий рух, що є природним в умовах вільного курсоутворення на міжбанку під наглядом регулятора.

Що впливає на ринок

Щодо основних факторів, які можуть вплинути на курсові показники, то головним буде очікування отримання коштів з нової макрофінансової допомоги (перший транш ЄС на 4,5 млрд євро в рамках 4-річної програми на 50 млрд євро мають надійти вже у березні), вважає експерт

Лєсовий нагадав, що у 2024 році Україна потребуватиме 37 млрд доларів зовнішньої допомоги (близько 3 млрд доларів на місяць), які вкрай важливі для державного бюджету.

"Дуже важливим, як і протягом грудня-січня, може стати емоційний чинник: рівень і тональність суспільних настроїв, породжених новинами, подіями, та явищами війни. Розуміємо, що суспільство є досить вразливим до будь-якої суперечливої або ж негативної інформації, що може проявитися в зростанні рівня недовіри, посиленні страхів і опосередковано збурити ажіотаж на валютному ринку. Саме тому, цей чинник, хоч і не є прямим, але дуже важливим для валютного ринку", - зазначив він.

Прогноз курсів

Банкір прогнозує, що протягом 19-25 лютого зміни курсів валют будуть частими, але незначними. Коридор валютних коливань на міжбанку очікується на рівні 37,75-38,75 грн/долар та 40-42 грн/євро.

Готівкові курси формуватимуться на основі курсів безготівкового ринку з додаванням 0,6 грн в банках і до 1 грн і дещо більше в обмінних пунктах.

Коридор валютних змін на готівковому ринку перебуватиме в межах 37,8-39 грн/долар та 41-43 грн/євро.

"Таким чином, зважаючи на незмінність наявних трендів, ситуація на валютному ринку буде подібною до минулих 2-3 тижнів. Водночас курсові показники залежатимуть від своєчасних дій регулятора на міжбанку - від обсягів валютних інтервенцій задля досягнення балансу між попитом і пропозицією", - резюмував Лєсовий.