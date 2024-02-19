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Доллар вырос в начале недели: обменники выставили курсы валют

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 10:59
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Доллар вырос в начале недели: обменники выставили курсы валют Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос в начале недели. Доллар дорожает вслед за повышением котировок на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 25 копеек до 38,35 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 41,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,85 гривен, евро по 40,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,19-38,24 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 19 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Официальный курс на 19 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,9719 гривен за 1 доллар (0,0235 грн).

Курс евро составит 40,8919 гривен за 1 евро (+0,1201 грн).

Прогноз на неделю

В течение 19-25 февраля на валютном рынке будут оставаться актуальными тренды почти ежедневных, но незначительных изменений, сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Коридор валютных колебаний на межбанке ожидается на уровне 37,75-38,75 грн/доллар и 40-42 грн/евро.

Наличные курсы будут формироваться на основе курсов безналичного рынка с добавлением 0,6 грн в банках и до 1 грн и несколько больше в обменных пунктах.

Коридор валютных изменений на наличном рынке будет находиться в пределах 37,8-39 грн/доллар и 41-43 грн/евро.

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