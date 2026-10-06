Долар відступив, а євро дорожчає: актуальний курс валют НБУ на 7 жовтня

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на середу, 7 жовтня. Долар подешевшав одразу на 11 копійок, а євро, навпаки, зріс на 15 копійок.

Який курс встановив регулятор та які фактори тиснуть на гривню, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 7 жовтня НБУ встановив курс долара на рівні 44,94 грн, що на 11 копійок менше, ніж днем раніше. 6 жовтня американська валюта коштувала 45,05 грн. Таким чином долар відійшов від історичного максимуму, перейшовши до зниження.

Водночас офіційний курс євро зріс на 15 копійок – із 50,48 грн 6 жовтня до 50,63 грн на 7 жовтня.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 7 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Що тисне на гривню

Як розповів у коментарі для РБК-Україна засновник і президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак, на курс гривні одночасно впливають безпекова ситуація, макроекономічні фактори та скорочення експортних надходжень. Зокрема, посилення російських атак та обстрілів українських міст, за оцінкою експерта, не сприяє зміцненню національної валюти.

Водночас експерт зазначає, що гривня поступово девальвує. За його оцінкою, на кінець 2026 року курс може становити близько 45,8 грн за долар.

Додатковий тиск на валютні надходження створює скорочення експорту через обмеження роботи портів Одеси, невеликі обсяги перевезень через Дунай та обмеження на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Окремо Козак звертає увагу на стан української металургії: скорочення виплавки металу та зупинка частини галузі позбавляють Україну частини експортної виручки. Водночас цей ресурс заміщується західною допомогою.

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