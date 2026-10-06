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Доллар отступил, а евро дорожает: актуальный курс валют НБУ на 7 октября

16:00 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Доллар отступил, а евро дорожает: актуальный курс валют НБУ на 7 октября Фото: курс доллара снизился, а евро вырос (Getty Images)
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на среду, 7 октября. Доллар подешевел сразу на 11 копеек, а евро, напротив, вырос на 15 копеек.

Какой курс установил регулятор и какие факторы давят на гривну, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 7 октября НБУ установил курс доллара на уровне 44,94 грн., что на 11 копеек меньше, чем днем ранее. 6 октября американская валюта обошлась в 45,05 грн. Таким образом доллар отошел от исторического максимума, перейдя к понижению.

В то же время, официальный курс евро вырос на 15 копеек – с 50,48 грн 6 октября до 50,63 грн на 7 октября.

Доллар отступил, а евро дорожает: актуальный курс валют НБУ на 7 октября
Фото: официальный курс валют НБУ на 7 октября (инфографика РБК-Украина)

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Давящее на гривну

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы ''УНИВЕР'' Тарас Козак , на курс гривны одновременно влияют ситуация безопасности, макроэкономические факторы и сокращение экспортных поступлений. В частности, усиление российских атак и обстрелов украинских городов, по оценке эксперта, не способствует укреплению национальной валюты.

В то же время, эксперт отмечает, что гривна постепенно девальвирует. По его оценке, к концу 2026 года курс может составить около 45,8 грн за доллар.

Дополнительное давление на валютные поступления создает сокращение экспорта из-за ограничений работы портов Одессы, небольших объемов перевозок через Дунай и ограничений на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. Козак обращает внимание на состояние украинской металлургии: сокращение выплавки металла и остановка части отрасли лишают Украину части экспортной выручки. В то же время, этот ресурс замещается западной помощью.

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