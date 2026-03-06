Долар відступає від рекордів: що буде з курсом після вихідних

Головне: Курс на 9 березня: Долар зупинив ріст і здешевшав до 43,72 грн (-8 коп.). Євро впав суттєвіше - до 50,54 грн (-36 коп.).

Долар зупинив ріст і здешевшав до 43,72 грн (-8 коп.). Євро впав суттєвіше - до 50,54 грн (-36 коп.). Кінець рекордів: Валюта перейшла до зниження після трьох днів історичних максимумів.

Валюта перейшла до зниження після трьох днів історичних максимумів. Сезонний фактор: Попит на валюту падає, оскільки з завершенням зими зменшився імпорт енергоносіїв.

Попит на валюту падає, оскільки з завершенням зими зменшився імпорт енергоносіїв. Аграрний вплив: Агрохолдинги почали активніше продавати валюту для підготовки до посівної, що наповнює ринок ресурсом.

Агрохолдинги почали активніше продавати валюту для підготовки до посівної, що наповнює ринок ресурсом. Прогноз: Наступного тижня (9–15 березня) ринок працюватиме в режимі саморегуляції - пропозиція може навіть перевищувати попит.

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив курс валют на понеділок, 9 березня. Після трьох днів рекордних показників долар переходить до зниження. Тож, після вихідних офіційний курс долара становитиме 43,72 (-8 коп) гривні.

Євро також падаж. На понеділок вартість європейської валюти впаде на 36 копійок і становитиме 50,54 гривень.

Фото: курс валют на 9 березня (інфографіка РБК-Україна)

Що відбувається на валютному ринку?

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку стає більш прогнозованою.

Наступного тижня попит і пропозиція наблизяться до рівноваги, що дозволить ринку працювати у режимі саморегуляції без надмірного втручання Нацбанку.

Новий режим: Ринок переходить до врівноваженої моделі, де курс визначатиметься природним балансом між покупцями та продавцями.

Ринок переходить до врівноваженої моделі, де курс визначатиметься природним балансом між покупцями та продавцями. Менше попиту: Зі спливом зими знижується потреба в імпорті енергоносіїв. Трейдери менше купують валюту, оскільки енергетичне навантаження на економіку падає.

Зі спливом зими знижується потреба в імпорті енергоносіїв. Трейдери менше купують валюту, оскільки енергетичне навантаження на економіку падає. Більше пропозиції: Аграрії починають підготовку до посівної та активніше продають валютний виторг на міжбанку для фінансування робіт.

Аграрії починають підготовку до посівної та активніше продають валютний виторг на міжбанку для фінансування робіт. Ринкова рівновага: Очікується, що в окремі дні обсяг продажу валюти буде збігатися з попитом або навіть перевищувати його.

Чому курс стабілізується?

За словами Лєсового, на ситуацію впливають два ключові фактори. По-перше, сезонність: завершення холодів зменшує активність імпортерів пального та енергії. По-друге, аграрний сектор: агрохолдинги збільшують продаж валюти, створюючи на ринку додаткову ліквідність.

Така кон’юнктура дозволяє ринку працювати стабільно та самостійно регулювати обсяги попиту та пропозиції.