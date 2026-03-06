UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Долар відступає від рекордів: що буде з курсом після вихідних

16:01 06.03.2026 Пт
2 хв
Чого очікувати від курсу наступного тижня?
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ опустив курс долара на понеділок (Getty Images)

Долар та євро зупинили стрімке ралі та почали дешевшати після серії рекордів. Нацбанк встановив нові курси на 9 березня, а експерт прогнозує перехід ринку до стабільності.

Скільки коштуватиме валюта 9 березня та до чого готуватися далі - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні

Головне:

  • Курс на 9 березня: Долар зупинив ріст і здешевшав до 43,72 грн (-8 коп.). Євро впав суттєвіше - до 50,54 грн (-36 коп.).
  • Кінець рекордів: Валюта перейшла до зниження після трьох днів історичних максимумів.
  • Сезонний фактор: Попит на валюту падає, оскільки з завершенням зими зменшився імпорт енергоносіїв.
  • Аграрний вплив: Агрохолдинги почали активніше продавати валюту для підготовки до посівної, що наповнює ринок ресурсом.
  • Прогноз: Наступного тижня (9–15 березня) ринок працюватиме в режимі саморегуляції - пропозиція може навіть перевищувати попит.

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив курс валют на понеділок, 9 березня. Після трьох днів рекордних показників долар переходить до зниження. Тож, після вихідних офіційний курс долара становитиме 43,72 (-8 коп) гривні.

Євро також падаж. На понеділок вартість європейської валюти впаде на 36 копійок і становитиме 50,54 гривень.

Фото: курс валют на 9 березня (інфографіка РБК-Україна)

Що відбувається на валютному ринку?

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку стає більш прогнозованою.

Наступного тижня попит і пропозиція наблизяться до рівноваги, що дозволить ринку працювати у режимі саморегуляції без надмірного втручання Нацбанку.

  • Новий режим: Ринок переходить до врівноваженої моделі, де курс визначатиметься природним балансом між покупцями та продавцями.
  • Менше попиту: Зі спливом зими знижується потреба в імпорті енергоносіїв. Трейдери менше купують валюту, оскільки енергетичне навантаження на економіку падає.
  • Більше пропозиції: Аграрії починають підготовку до посівної та активніше продають валютний виторг на міжбанку для фінансування робіт.
  • Ринкова рівновага: Очікується, що в окремі дні обсяг продажу валюти буде збігатися з попитом або навіть перевищувати його.

Чому курс стабілізується?

За словами Лєсового, на ситуацію впливають два ключові фактори. По-перше, сезонність: завершення холодів зменшує активність імпортерів пального та енергії. По-друге, аграрний сектор: агрохолдинги збільшують продаж валюти, створюючи на ринку додаткову ліквідність.

Така кон’юнктура дозволяє ринку працювати стабільно та самостійно регулювати обсяги попиту та пропозиції.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Більше по темі:
ФінансиКурс долараКурс євро