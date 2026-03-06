Доллар отступает от рекордов: что будет с курсом после выходных

Доллар и евро остановили стремительное ралли и начали дешеветь после серии рекордов. Нацбанк установил новые курсы на 9 марта, а эксперт прогнозирует переход рынка к стабильности.
Сколько будет стоить валюта 9 марта и к чему готовиться дальше - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк обновил курс валют на понедельник, 9 марта. После трех дней рекордных показателей доллар переходит к снижению. Так, после выходных официальный курс доллара составит 43,72 (-8 коп) гривны.
Евро также падает. На понедельник стоимость европейской валюты упадет на 36 копеек и составит 50,54 гривен.
Фото: курс валют на 9 марта (инфографика РБК-Украина)
Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке становится более прогнозируемой.
На следующей неделе спрос и предложение приблизятся к равновесию, что позволит рынку работать в режиме саморегуляции без чрезмерного вмешательства Нацбанка.
Почему курс стабилизируется?
По словам Лесового, на ситуацию влияют два ключевых фактора. Во-первых, сезонность: завершение холодов уменьшает активность импортеров топлива и энергии. Во-вторых, аграрный сектор: агрохолдинги увеличивают продажу валюты, создавая на рынке дополнительную ликвидность.
Такая конъюнктура позволяет рынку работать стабильно и самостоятельно регулировать объемы спроса и предложения.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.