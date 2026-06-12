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Долар відступає після рекордних рівнів: курс валют НБУ на 15 червня та що може вплинути на ринок

16:35 12.06.2026 Пт
2 хв
Чи зміниться тренд наступного тижня?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар відступає після рекордних рівнів: курс валют НБУ на 15 червня та що може вплинути на ринок Фото: НБУ встановив офіційний курс долара та євро на понеділок, 15 червня (Getty Images)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 червня. Долар після кількох днів зростання дещо втратив позиції, тоді як євро майже не змінився.

Який курс встановив НБУ на початок нового тижня та чого чекати від валютного ринку найближчими днями, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар подешевшав до 44,81 грн (-11 коп.).
  • Євро зріс до 51,85 грн (+2 коп.).
  • Американська валюта відійшла від локального максимуму минулого тижня.
  • Наступного тижня увага ринку буде прикута до рішення НБУ щодо облікової ставки.
  • Експерт прогнозує період “контрольованої напруги” без різких курсових стрибків.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на понеділок, 15 червня, офіційний курс долара на рівні 44,81 грн за долар. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 11 копійок.

Офіційний курс євро становитиме 51,85 грн за євро. Порівняно з показником на 12 червня європейська валюта додала 2 копійки.

Таким чином долар відійшов від локального максимуму, якого досяг наприкінці минулого тижня, тоді як євро залишається поблизу найвищих рівнів останніх місяців.

Долар відступає після рекордних рівнів: курс валют НБУ на 15 червня та що може вплинути на ринок

Курс валют НБУ на 15 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Що впливатиме на курс найближчими днями

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна зазначив, що серед основних чинників тиску на валютний ринок залишаються воєнні ризики, інфляція, залежність економіки від вартості пального, а також можливі проблеми в енергетиці, логістиці та виробництві.

Водночас частково компенсувати цей вплив можуть сезонне здешевлення овочів та ягід, а також очікування подальшої міжнародної фінансової допомоги.

За словами експерта, наступний тиждень стане періодом ''контрольованої напруги'', коли ризики залишатимуться високими, але ситуація на валютному ринку загалом буде прогнозованою.

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