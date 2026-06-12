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Доллар отступает после рекордных уровней: курс валют НБУ на 15 июня и что может повлиять на рынок

16:35 12.06.2026 Пт
2 мин
Изменится ли тренд на следующей неделе?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар отступает после рекордных уровней: курс валют НБУ на 15 июня и что может повлиять на рынок Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на понедельник, 15 июня (Getty Images)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 15 июня. Доллар после нескольких дней роста несколько потерял позиции, тогда как евро почти не изменился.

Какой курс установил НБУ на начало новой недели и чего ждать от валютного рынка в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар подешевел до 44,81 грн (-11 коп.).
  • Евро вырос до 51,85 грн (+2 коп.).
  • Американская валюта отошла от локального максимума прошлой недели.
  • На следующей неделе внимание рынка будет приковано к решению НБУ по учетной ставке.
  • Эксперт прогнозирует период "контролируемого напряжения" без резких курсовых скачков.

Курс валют НБУ

НБУ установил на понедельник, 15 июня, официальный курс доллара на уровне 44,81 грн за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 11 копеек.

Официальный курс евро составит 51,85 грн за евро. По сравнению с показателем на 12 июня европейская валюта прибавила 2 копейки.

Таким образом доллар отошел от локального максимума, которого достиг в конце прошлой недели, тогда как евро остается вблизи самых высоких уровней последних месяцев.

Доллар отступает после рекордных уровней: курс валют НБУ на 15 июня и что может повлиять на рынок

Курс валют НБУ на 15 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Что будет влиять на курс в ближайшие дни

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой в комментарии для РБК-Украина отметил, что среди основных факторов давления на валютный рынок остаются военные риски, инфляция, зависимость экономики от стоимости топлива, а также возможные проблемы в энергетике, логистике и производстве.

В то же время частично компенсировать это влияние могут сезонное удешевление овощей и ягод, а также ожидания дальнейшей международной финансовой помощи.

По словам эксперта, следующая неделя станет периодом ''контролируемого напряжения'', когда риски будут оставаться высокими, но ситуация на валютном рынке в целом будет прогнозируемой.

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