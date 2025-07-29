Долар відновлює позиції завдяки торговим угодам Трампа

Угода з ЄС минулими вихідними про ухвалення 15% підвищення тарифів і додаткових закупівель американської енергії та зброї призвела до різкого зростання долара по відношенню до євро. Курс євро впав з 1,1840 до 1,1580 долара.

Зміцнення долара має двоякий вплив на фондовий ринок США та адміністрацію Дональда Трампа, яка розглядає ослаблення долара як спосіб зниження дефіциту торгівлі та підвищення конкурентоспроможності.

Однак поточний рух може свідчити про зниження "тарифної надбавки", що закладається в курс долара протягом усього року.

Політика ФРС і торгові переговори

Зростання долара збігається з початком засідання Федеральної резервної системи. Хоча змін ставок не очікується, увагу інвесторів уже зосереджено на засіданні у вересні.

В умовах активного сезону корпоративної звітності індекси Волл-стріт оновили рекорди 28 липня. Ф'ючерси на американські акції зростають, як і фондові ринки Європи та Китаю.

На тлі можливого посилення санкцій проти Росії інвестори уважно стежать за цінами на нафту. Трамп дав Москві "10 або 12 днів" на просування до завершення війни проти України, інакше під удар потраплять покупці російської нафти. Нафта марки Brent піднялася до 70 доларів за барель.

Торгові переговори між США і Китаєм тривають другий день у Стокгольмі. Очікується продовження тарифного перемир'я ще на 90 днів. Міністр фінансів Південної Кореї Ку Юн-чхоль повідомив, що обговорить взаємовигідну угоду з главою Мінфіну США Скоттом Бессентом.

Нагадаємо, євро зріс до долара на 13,8% до 1,181 у період із січня по червень, що стало найсильнішим показником за перше півріччя.